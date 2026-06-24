Malerin stellt aus Menschen, Farben und schräge Typen 24.06.2026, 11:38 Uhr

i Harmonie pur zwischen Künstlerin Barbara Birk (rechts), ihren Werken und der Begleitung von Anastasiia Nimashchuk am E-Piano. Foto: Roswitha Kexel Roswitha Kexel

Eine Künstlerin, 35 Werke und ein Ort, der sie verzauberte: Barbara Birk zeigt in Meisenheim ein Spiel mit Farbnuancen und Formen.

Als die Malerin Barbara Birk und ihr Mann Wolfgang Mischke aus dem Münsterland nach Lettweiler umzogen und schließlich Meisenheim kennenlernten, waren beide begeistert von „diesem schönen Ort“. Nachdem sie gemeinsam eine Ausstellung in der Rathaushalle in der Meisenheimer Untergasse besucht hatten, wünschte sich Barbara Birk: „Hier möchte ich auch einmal meine Bilder ausstellen.







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