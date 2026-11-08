Neuer Stadtbürgermeister
Meisenheim wählt Eugen Krax mit 92,38 Prozent ins Amt
Eugen Krax ist neuer Bürgermeister der Stadt Meisenheim. Er wurde mit genau 739 der 800 gültigen Stimmen ins Amt gewählt.
Eugen Krax ist neuer Bürgermeister der Stadt Meisenheim. Er wurde mit genau 739 der 800 gültigen Stimmen ins Amt gewählt.
Patric Dressel

Meisenheim hat einen neuen Stadtbürgermeister. Eugen Krax, langjähriger Kommunalpolitiker und einziger Kandidat, kam auf 92,38 Prozent der Stimmen. Krax folgt auf Reinhold Rabung, der sein Amt als Stadtbürgermeister aufgibt. 

Lesezeit 1 Minute
Der 62-jährige Eugen Krax wird neuer Bürgermeister der Stadt Meisenheim. Der aktuell Dritte Stadtbeigeordnete mit dem Geschäftszweig Finanzen, Wirtschaft und Tourismus ist mit 92,38 Prozent der gültigen Stimmen in dieses Amt gewählt worden. Für dieses eindeutige Ergebnis gab es Applaus von den Wahlhelfern und VG-Bürgermeister Uwe Engelmann sowie Stadtbürgermeister Reinhold Rabung und weiteren Gästen im Sitzungssaal der VG-Verwaltung.
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