Monatelang war es absehbar, dann ging alles ganz schnell: Regen und Sturm setzten einem Haus in Meisenheim so zu, dass Einsatzkräften in der Nacht zum Freitag nur noch ein drastischer Schritt blieb.
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Es war seit Monaten abzusehen, dass etwas passieren muss. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging es dann aber schneller als erwartet: Anhaltende Regenfälle und Sturm hatten dem Nachbargebäude des Thayn’schen Hauses aus dem 16. Jahrhundert dermaßen zugesetzt, dass Putz von den Wänden fiel und sich das Dach gefährlich neigte.