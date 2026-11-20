Dach neigte sich gefährlich Meisenheim: Haus in der Nacht zum Einsturz gebracht Roswitha Kexel 20.11.2026, 10:37 Uhr

i Bis in die frühen Morgenstunden dauerte der Einsatz von Feuerwehr, THW und Baubehörde in der historischen Altstadt. Stadtbürgermeister Reinhold Rabung und der Beigeordnete Torsten Wenzel verfolgten die Arbeiten. Torsten Wenzel

Monatelang war es absehbar, dann ging alles ganz schnell: Regen und Sturm setzten einem Haus in Meisenheim so zu, dass Einsatzkräften in der Nacht zum Freitag nur noch ein drastischer Schritt blieb.

Es war seit Monaten abzusehen, dass etwas passieren muss. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging es dann aber schneller als erwartet: Anhaltende Regenfälle und Sturm hatten dem Nachbargebäude des Thayn’schen Hauses aus dem 16. Jahrhundert dermaßen zugesetzt, dass Putz von den Wänden fiel und sich das Dach gefährlich neigte.







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