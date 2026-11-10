Engagement gezeigt
Mehr als 30 Helfer packen beim Kirner Tierheim an
Gemeinsam für den Tierschutz: Mehr als 30 freiwillige Helfer packten beim großen Arbeitseinsatz auf dem neuen Tierheimgelände in
Gemeinsam für den Tierschutz: Mehr als 30 freiwillige Helfer packten beim großen Arbeitseinsatz auf dem neuen Tierheimgelände in Kirn kräftig mit an.
Sebastian Schmitt

Mit großem Engagement machten sich die Helfer an die Arbeit: Im neuen Tierheim gibt es eine Menge zu tun. Schritt für Schritt soll ein neues Zuhause für Tiere in Not entstehen.

Lesezeit 1 Minute
Ein rundum erfolgreicher Arbeitseinsatz liegt hinter dem Tierschutzverein Kirn. Mehr als 30 freiwillige Helfer kamen am vergangenen Samstag auf dem neuen Tierheimgelände „Auf dem Loh“ zusammen, um gemeinsam kräftig anzupacken. Dabei gab es gleich doppelt Grund zur Freude: In der vergangenen Woche traf die Genehmigung des zuständigen Bauamtes ein.
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