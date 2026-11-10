Mit großem Engagement machten sich die Helfer an die Arbeit: Im neuen Tierheim gibt es eine Menge zu tun. Schritt für Schritt soll ein neues Zuhause für Tiere in Not entstehen.
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Ein rundum erfolgreicher Arbeitseinsatz liegt hinter dem Tierschutzverein Kirn. Mehr als 30 freiwillige Helfer kamen am vergangenen Samstag auf dem neuen Tierheimgelände „Auf dem Loh“ zusammen, um gemeinsam kräftig anzupacken. Dabei gab es gleich doppelt Grund zur Freude: In der vergangenen Woche traf die Genehmigung des zuständigen Bauamtes ein.