Unfall bei Stromberg Medizinischer Notfall führt zu Vollsperrung der A61 23.11.2026, 09:13 Uhr

i Einsatzkräfte der Polizei sperrten die A61 nach einem medizinischen Notfall für 41 Minuten. Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa

Plötzlich verliert ein Transporterfahrer auf der A61 die Kontrolle, prallt mehrfach gegen die Schutzplanken und bleibt auf der linken Spur stehen. Zeugen machen eine beunruhigende Beobachtung.

Ein Alleinunfall auf der Autobahn 61 hat am Sonntagabend zu einer Vollsperrung geführt. Das teilt die Verkehrsdirektion Mainz in einer Pressemeldung mit. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.50 Uhr in Fahrtrichtung Norden auf Höhe der Anschlussstelle Stromberg.







Artikel teilen

Artikel teilen