Es war eine Premiere, die besser lief als gedacht: die viertägigen Mattheiser-Herbstkonzerte in Bad Sobernheim. 550 Besucher wurden gezählt, es gab positive Rückmeldungen und am Schluss sogar einen finanziellen Überschuss.
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Eine rundum erfreuliche Bilanz der Premiere der Mattheiser-Herbstkonzerte konnte der Förderkreis der Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) im Stadtrat ziehen. Förderkreisvorsitzender Till Runte blickte gemeinsam mit Vorstandsmitglied Rainer Lauf auf „vier Tage anspruchsvolle Kultur“ zurück.