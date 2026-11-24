Förderkreis MSA Bad Sobernheim Mattheiser-Herbstkonzerte waren rundum gelungene Idee Silke Jungbluth-Sepp 24.11.2026, 20:00 Uhr

i Auf sehr großes Interesse stieß die Orgelfahrt, die ein Höhepunkt der Mattheiser-Herbstkonzerte war. Eine Station war die Kirche in Rhaunen, in der Leohnard Schick die Orgel erläuterte. Christine Deserno

Es war eine Premiere, die besser lief als gedacht: die viertägigen Mattheiser-Herbstkonzerte in Bad Sobernheim. 550 Besucher wurden gezählt, es gab positive Rückmeldungen und am Schluss sogar einen finanziellen Überschuss.

Eine rundum erfreuliche Bilanz der Premiere der Mattheiser-Herbstkonzerte konnte der Förderkreis der Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) im Stadtrat ziehen. Förderkreisvorsitzender Till Runte blickte gemeinsam mit Vorstandsmitglied Rainer Lauf auf „vier Tage anspruchsvolle Kultur“ zurück.







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