Kollision verhindert Martinstein: Auto auf Bahngleisen stoppt Zugverkehr 09.06.2026, 19:28 Uhr

i Dank schneller Zusammenarbeit von Deutscher Bahn und Polizei wurde eine mögliche Kollision am Martinsteiner Bahnübergang verhindert. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Hauke-Christian Dittrich/dpa. picture alliance/dpa

Das hätte schlimm enden können: Die rasche und zielgerichtete Zusammenarbeit von Deutscher Bahn, Bundespolizei und Kirner Polizei verhinderte, dass es in Martinstein zu einem Unglück kam.

Am Montagnachmittag, 9. Juni, gegen 16.25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Gleisbereich eines Bahnübergangs in Martinstein bei bereits geschlossenen Schranken. Durch die umgehende Abstimmung zwischen der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Kirn konnte der Bahnverkehr unverzüglich gestoppt werden.







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