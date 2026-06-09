Martinstein: Auto auf Bahngleisen stoppt Zugverkehr
Das hätte schlimm enden können: Die rasche und zielgerichtete Zusammenarbeit von Deutscher Bahn, Bundespolizei und Kirner Polizei verhinderte, dass es in Martinstein zu einem Unglück kam.
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Am Montagnachmittag, 9. Juni, gegen 16.25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Pkw im Gleisbereich eines Bahnübergangs in Martinstein bei bereits geschlossenen Schranken. Durch die umgehende Abstimmung zwischen der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Kirn konnte der Bahnverkehr unverzüglich gestoppt werden.