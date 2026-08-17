Urteil in Bad Kreuznach
Mann erhält Haftstrafe für Missbrauch seiner Tochter
Ein 51-Jähriger wurde für den Missbrauch an seiner damals zwölfjährigen Tochter zu einer Haftstrafe verurteilt.
Ein 51-Jähriger wurde für den Missbrauch an seiner damals zwölfjährigen Tochter zu einer Haftstrafe verurteilt.
Christine Jäckel

Zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten ist ein 51-Jähriger aus der VG Rüdesheim nun am Landgericht Bad Kreuznach verurteilt worden, weil er seine damals zwölfjährige Tochter in mehreren Fällen sexuell missbraucht hat.

Lesezeit 2 Minuten
Weil er seine anfangs zwölfjährige Tochter in sieben Fällen sexuell missbraucht hat, verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 51 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten.
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