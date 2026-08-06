Benefizspiel in Hackenheim Lotto-Elf gastiert mit vielen Stars am Felseneck Jens Fink 06.08.2026, 17:00 Uhr

i Mitglieder des TuS Hackenheim um Klaus Rehbein (4. von links) freuen sich zusammen mit Hans-Hans-Peter Briegel (3. von links), Edgar Schmitt (4. von rechts) und Karsten Kallinowsky (rechts) auf das bevorstehende Benefizspiel der Lotto-Elf. Jens Fink

Ein sportliches Highlight: Der TuS Hackenheim trifft im Benefizspiel auf die Lotto-Elf. Spannung und Prominenz für den guten Zweck.

Auf einen sportlichen Leckerbissen besonderer Art können sich die Fußballfans der Region freuen. Die Hackenheimer Ü-40-Mannschaft wird am Mittwoch, 19. August, um 19 Uhr gegen die rheinland-pfälzische Lotto-Elf in einem Benefizspiel antreten. Die von Europameister und Vize-Weltmeister Hans-Peter Briegel trainierten, ehemaligen Nationalspieler und Bundesligagrößen wie Dariusz Wosz, Benjamin Auer und Matthias Scherz oder etwa auch Matthias Herget ...







Artikel teilen

Artikel teilen