Ein sportliches Highlight: Der TuS Hackenheim trifft im Benefizspiel auf die Lotto-Elf. Spannung und Prominenz für den guten Zweck.
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Auf einen sportlichen Leckerbissen besonderer Art können sich die Fußballfans der Region freuen. Die Hackenheimer Ü-40-Mannschaft wird am Mittwoch, 19. August, um 19 Uhr gegen die rheinland-pfälzische Lotto-Elf in einem Benefizspiel antreten. Die von Europameister und Vize-Weltmeister Hans-Peter Briegel trainierten, ehemaligen Nationalspieler und Bundesligagrößen wie Dariusz Wosz, Benjamin Auer und Matthias Scherz oder etwa auch Matthias Herget ...