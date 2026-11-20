Der Personalrat der Ellerbachschule widerspricht der Kreisverwaltung mit Blick auf die zeitlichen Abläufe. An der Schule sind Klassenräume wegen einer Schadstoffbelastung gesperrt. Erneute Messergebnisse sollen nächste Woche vorliegen.
Lesezeit 3 Minuten
Sechs Klassenräume sind in der Bad Kreuznacher Ellerbachschule weiterhin gesperrt, nachdem eine Untersuchung ergeben hat, dass in drei Klassenräumen einzelne Schadstoffe, darunter Aromate, Benzole und weitere Alkoholderivate, ihre jeweiligen Richtwerte teils um ein Vielfaches überschritten.