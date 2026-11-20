Schadstoffe in der Luft Lehrer der Ellerbachschule widersprechen Kreis deutlich Lena Reuther 20.11.2026, 15:00 Uhr

i An der Bad Kreuznacher Ellerbachschule sind zurzeit Klassenräume im zweiten Obergeschoss wegen einer Belastung mit Schadstoffen gesperrt. Josef Nürnberg

Der Personalrat der Ellerbachschule widerspricht der Kreisverwaltung mit Blick auf die zeitlichen Abläufe. An der Schule sind Klassenräume wegen einer Schadstoffbelastung gesperrt. Erneute Messergebnisse sollen nächste Woche vorliegen.

Sechs Klassenräume sind in der Bad Kreuznacher Ellerbachschule weiterhin gesperrt, nachdem eine Untersuchung ergeben hat, dass in drei Klassenräumen einzelne Schadstoffe, darunter Aromate, Benzole und weitere Alkoholderivate, ihre jeweiligen Richtwerte teils um ein Vielfaches überschritten.







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