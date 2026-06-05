Am Mühlenteich mit Blick auf die Brückenhäuser wollen die beiden Langenlonsheimer Winzer Christian Honrath und Julian Haas ihre Weinparty feiern. Dazu gibt es edle Naheweine und deftige Wurstspezialitäten.

„Edlen Nahewein und kulinarische Spezialitäten an einer der schönsten Lokalitäten der Stadt“ zu genießen, verspricht die „Weinparty am Mühlenteich“ am Samstag, 13. Juni, ab 17 Uhr.

Das Areal mit Blick auf historische Altstadtgebäude und die Brückenhäuser bildet den optimalen Rahmen für die Weinparty, betonen die Langenlonsheimer Winzer Christian Honrath und Julian Haas.