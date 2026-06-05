Weingenuss am Mühlenteich
Langenlonsheimer machen Weinhauptstadt noch attraktiver
Das Konzept ihrer Weinparty in sommerlich lockerer Atmosphäre und einzigartigem Ambiente werde wieder voll aufgehen, zeigen sich
Das Konzept ihrer Weinparty in sommerlich lockerer Atmosphäre und einzigartigem Ambiente werde wieder voll aufgehen, zeigen sich Christian Honrath (vorn) und Julian Haas überzeugt.
Jens Fink

Am Mühlenteich mit Blick auf die Brückenhäuser wollen die beiden Langenlonsheimer Winzer Christian Honrath und Julian Haas ihre Weinparty feiern. Dazu gibt es edle Naheweine und deftige Wurstspezialitäten.

Lesezeit 1 Minute
„Edlen Nahewein und kulinarische Spezialitäten an einer der schönsten Lokalitäten der Stadt“ zu genießen, verspricht die „Weinparty am Mühlenteich“ am Samstag, 13. Juni, ab 17 Uhr. Das Areal mit Blick auf historische Altstadtgebäude und die Brückenhäuser bildet den optimalen Rahmen für die Weinparty, betonen die Langenlonsheimer Winzer Christian Honrath und Julian Haas.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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