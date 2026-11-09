Gemeinsame Schulungen
Land unterstützt Pilotprojekt mit 255.000 Euro
Von links: Die Bürgermeister Johannes Bell (Brohltal), Johannes Brüchert (VG Wöllstein), Staatssekretär Dennis Alt, Benedikt See
Von links: Die Bürgermeister Johannes Bell (Brohltal), Johannes Brüchert (VG Wöllstein), Staatssekretär Dennis Alt, Benedikt Seemann (VG Rhein-Nahe), Oliver Wernersbach (VG Sprendlindlingen-Gensingen), OB Thomas Feser (Bingen) haben sich zusammengetan.
Edgar Daudistel

Mehr als 1.200 Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung sollen künftig von der gemeinsamen digitalen Plattform für Schulungen, Fortbildungen und gesetzlich vorgeschriebene Unterweisungen profitieren.

Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinden Rhein-Nahe, Sprendlingen-Gensingen, Wöllstein und Brohltal sowie die Stadt Bingen gehen bei der Weiterbildung ihrer Beschäftigten künftig gemeinsame Wege. Mit dem Pilotprojekt „DiLU“ (Digitale Lern- und Unterweisungsplattform) wollen sie Schulungen, Fortbildungen und gesetzlich vorgeschriebene Unterweisungen digital organisieren.
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