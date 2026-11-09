Mehr als 1.200 Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung sollen künftig von der gemeinsamen digitalen Plattform für Schulungen, Fortbildungen und gesetzlich vorgeschriebene Unterweisungen profitieren.
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Die Verbandsgemeinden Rhein-Nahe, Sprendlingen-Gensingen, Wöllstein und Brohltal sowie die Stadt Bingen gehen bei der Weiterbildung ihrer Beschäftigten künftig gemeinsame Wege. Mit dem Pilotprojekt „DiLU“ (Digitale Lern- und Unterweisungsplattform) wollen sie Schulungen, Fortbildungen und gesetzlich vorgeschriebene Unterweisungen digital organisieren.