Klage droht in Volxheim Lärmstreit um Volxheimer Bolzkäfig spaltet Anwohner Christine Jäckel 22.11.2026, 08:00 Uhr

i Ein Mehrzweckspielfeld, auch Multicourt genannt, hat der TSV Volxheim an der Gemeindehalle errichten lassen. Die Attraktion für Kinder und Jugendliche ist für Anwohner mit einer erheblichen Lärmentwicklung verbunden. Christine Jäckel

Ein neuer Multicourt in Volxheim spaltet die Nachbarschaft: Anwohner beklagen ständigen Lärm und erwägen eine Klage, der Verein verteidigt das Projekt. Die Gemeinde lädt Mitte Dezember zur Vermittlung.

Viele Volxheimer Bürger haben den Bau des Multicourts („Bolzkäfig“) mit Spenden und Stimmabgaben bei RPR 1 unterstützt. Für einige Unterstützer, die unmittelbare Anwohner sind, hat sich das Blatt mit der Umsetzung und dem Verlauf der ersten Monate seit der Eröffnung zu Beginn der Sommerferien völlig gedreht.







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