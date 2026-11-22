Ein neuer Multicourt in Volxheim spaltet die Nachbarschaft: Anwohner beklagen ständigen Lärm und erwägen eine Klage, der Verein verteidigt das Projekt. Die Gemeinde lädt Mitte Dezember zur Vermittlung.
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Viele Volxheimer Bürger haben den Bau des Multicourts („Bolzkäfig“) mit Spenden und Stimmabgaben bei RPR 1 unterstützt. Für einige Unterstützer, die unmittelbare Anwohner sind, hat sich das Blatt mit der Umsetzung und dem Verlauf der ersten Monate seit der Eröffnung zu Beginn der Sommerferien völlig gedreht.