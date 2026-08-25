Seit Jahrzehnten hilft Interplast Bad Kreuznach Menschen in Not. Der Verein Creuznach con Cuore hat Spenden gesammelt, um einen Teil zu den Behandlungskosten des dreijährigen Fedaullah beizusteuern.
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Im Alter von ein bis zwei Jahren erlitt Fedaullah eine Gesichtsverbrennung. Die Verletzungen, die der afghanische Junge davon trug, waren so verheerend, dass die Organisation Friedensdorf International im Januar beschloss, den Jungen nach Europa zu holen, um ihm die nötige medizinische Hilfe zukommen zu lassen.