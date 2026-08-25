Dreijähriger benötigte OP Kreuznacher Verein sammelt Geld für Fedaullahs Eingriff Rica Watenphul 25.08.2026, 18:00 Uhr

i Heike Sellen (links) übergibt als Vorsitzende des Vereins Creuznach con Cuore einen Spendenscheck über 2500 Euro an Dr. André Borsche (Mitte) für Interplast. Mit dabei war Stadtbeigeordneter Mirko Helmut Kohl (rechts). Rica Watenphul

Seit Jahrzehnten hilft Interplast Bad Kreuznach Menschen in Not. Der Verein Creuznach con Cuore hat Spenden gesammelt, um einen Teil zu den Behandlungskosten des dreijährigen Fedaullah beizusteuern.

Im Alter von ein bis zwei Jahren erlitt Fedaullah eine Gesichtsverbrennung. Die Verletzungen, die der afghanische Junge davon trug, waren so verheerend, dass die Organisation Friedensdorf International im Januar beschloss, den Jungen nach Europa zu holen, um ihm die nötige medizinische Hilfe zukommen zu lassen.







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