Hinterlist von Hilfskräften
Kreuznacher Senioren nicht geholfen, sondern beklaut
Wie man sich vor Langfingern schützt, die als Hilfskräfte ins Haus kommen, dazu gibt es Tipps vom Kriminalpräventiven Rat anläss
Wie man sich vor Langfingern schützt, die als Hilfskräfte ins Haus kommen, dazu gibt es Tipps vom Kriminalpräventiven Rat anlässlich eines Falls aus dem Kreis Bad Kreuznach.
Oliver Killig. picture alliance / dpa

Es gibt Hilfskräfte, die Senioren-Haushalte auskundschaften. Wenn sie dann sehen, wo Wertsachen untergebracht sind, langen sie zu. Ein Fall im Kreis Bad Kreuznach wurde kürzlich vor Gericht verhandelt. Es gibt aber Tipps, wie man sich schützen kann.

Lesezeit 2 Minuten
In diesem November musste sich das Landgericht Bad Kreuznach in einer Berufungsverhandlung mit dem Fall einer jungen Frau beschäftigen, die als Haushaltshilfe bei Senioren im Kreisgebiet eingesetzt war. Die Frau hatte ihre Tätigkeit dazu genutzt, Schmuck und andere Wertgegenstände an sich zu nehmen.
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