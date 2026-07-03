Waldbrand bei Traisen Kreuznacher Mountainbike-Wege führen nun durch Asche Robert Neuber 03.07.2026, 12:33 Uhr

i Der "Shrederick-Trail" führt nach dem Waldbrand bei Traisen am Wochenende durch Aschefelder. Robert Neuber

Das Feuer auf dem Rotenfels-Plateau hat auch auf den Flächen des Herrnwalds unter dem Funkturm gewütet, wo die Kreuznacher Hardt-Lines verlaufen – also die Mountainbike-Strecken Pickeldy, Shrederick und Bombtrack. Wir haben den Zustand gecheckt.

Hat der Waldbrand unter dem Funkturm die Kreuznacher Hardt-Lines-Mountainbikestrecken beschädigt? Wir sind sie am Freitagmorgen abgefahren, und Tatsache ist, dass sie nun durch Asche führen. Aber sie sind fahrbar und nicht zerstört. Das komplette Areal des Herrnwalds am Dachskopf, so nennt sich dieses Gelände offiziell laut Flurkarten, trägt Zeichen des Brands.







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