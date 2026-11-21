Unter Christian Ferel glänzte das Sinfonieorchester Rhein-Main im Kursaal mit einem mutigen Programm von Mozart bis Brahms. Präzise, leidenschaftlich und überraschend – ein Abend, der mehr Publikum verdient hätte.
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Das Sinfoniekonzert mit dem Sinfonieorchester Rhein-Main unter Leitung von Christian Ferel im Kursaal des Parkhotels war zwar ordentlich besucht. Angesichts der hervorragenden Leistung des Orchesters hätte es dennoch mehr Besucher verdient gehabt. Mit drei gewichtigen Werken von Mozart, Wagner und Brahms präsentierte das Ensemble das wohl anspruchsvollste und schwierigste Programm der vergangenen Jahre.