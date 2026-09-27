Weltkindertag in Bad Kreuznach
Kinderschutzbund feiert Fest für die ganze Familie
Showtalent bewies bei der Feier des Kinderschutzbudes zum Weltkindertag diese Nachwuchsband der Musikschule "Mittlere Nahe".
Showtalent bewies bei der Feier des Kinderschutzbudes zum Weltkindertag diese Nachwuchsband der Musikschule "Mittlere Nahe".
Josef Nürnberg

Der Kreuznacher Kinderschutzbund leistet seit Jahren wertvolle Lobbyarbeit für die Teilhabe von Kindern und ihre Zukunft. Zum Weltkindertag wurde jetzt groß gefeiert.

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Rund um den Weltkindertag am 20. September feierte auch der Kinderschutzbund Bad Kreuznach ein buntes Fest, so an diesem Samstag auf der Wörth zwischen Pauluskirche und Mühlenteich. Schirmherr ist Oberbürgermeister Emanuel Letz. Er steht hinter dieser Art der Lobbyarbeit, ist doch der Kinderschutzbund Bad Kreuznach um Vorsitzende Steffi Meffert Anwalt der jungen Menschen.
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