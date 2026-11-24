Gutachten: Ergebnis liegt vor Keine akute Gesundheitsgefahr in der Ellerbachschule Lena Reuther 24.11.2026, 17:39 Uhr

i Die Ergebnisse einer erneuten Untersuchung an der Ellerbachschule mit Blick auf Schadstoffe in der Luft liegen nun vor. Josef Nürnberg

Der Kreisverwaltung liegt nun das Gutachten zur erneuten Untersuchung in der Ellerbachschule vor. Dort sind Klassenräume wegen einer erhöhten Schadstoffkonzentration in der Luft gesperrt. Nun soll ein Lüftungskonzept her.

Nachdem sechs Klassenräume in der Bad Kreuznacher Ellerbachschule wegen Schadstoffen in der Luft gesperrt werden mussten, liegen nun der Kreisverwaltung die Ergebnisse einer erneuten Untersuchung vor. Der Gutachter kommt dabei zu folgendem Ergebnis: „Im Konzentrationsbereich zwischen Richtwert I und II ist eine unmittelbare Gefährdung der Gesundheit nicht zu erwarten.







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