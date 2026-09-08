Über 200 freiwillige Helfer Kappelns Dorfmarkt setzt auf Vielfalt und Gemeinschaft Andrea Brand 08.09.2026, 12:00 Uhr

i Beim Dorfmarkt herrschte ein großer Andrang, bereits Tage zuvor hatten die Aufbauarbeiten begonnen. Andrea Brand

Ein ganzer Ort rückt zusammen: In Kappeln verwandelten Freiwillige Straßen und Plätze in ein buntes Fest voller Musik, Handwerk und Genuss. Ein Tag, der zeigt, wie lebendig Dorfleben sein kann.

Wenn 200 Einwohner an einem Tag Tausende Gäste willkommen heißen und dafür rund 250 Schichten organisiert werden, dann ist Dorfmarkt in Kappeln. Zum sechsten Mal hatte die Vereinsgemeinschaft eingeladen, und der Ort war rappelvoll. Überall in der Region war etwas los, aber in Kappeln herrschte Ausnahmezustand.







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