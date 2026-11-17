Es ist ein Buch, das ins besetzte Frankreich führt, nach Chabannes. Dort hielten verfolgte jüdische Kinder ihr Leben fest. Die Meisenheimer Professorin Jutta Ströter-Bender hat dieses Journal herausgegeben, das nun auch in deutscher Sprache vorliegt.
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Mit dem einzigartigen Buch „Journal de Chabannes – Frankreich 1942“ über Kinder auf der Flucht ist der Meisenheimer Professorin Jutta Ströter-Bender zusammen mit dem Träger- und Förderverein Synagoge ein großartiger Coup gelungen. Darüber war man sich bei der Vorstellung des Werkes im Haus der Begegnung einig.