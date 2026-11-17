Chabannes-Buch in Meisenheim Jüdische Kinder erzählen von Flucht, Angst und Hoffnung Roswitha Kexel 17.11.2026, 13:01 Uhr

i Die zweite Vorsitzende des Synagogenvereins, Andrea Schwahn (von links), führte durch den Abend. Oliver Kohl vertrat den Landkreis Bad Kreuznach, Staatssekretär Denis Alt und Monika Fuhr sprachen Grußworte. Professorin Jutta Ströter-Bender stellte das Buch vor, André Jablonski und seine Frau waren aus Frankfurt gekommen. Daria Schmitt hat das Buch in die deutsche Sprache übersetzt. Mit dabei auch Sandra Ess vom Verlag Matthias Ess, der das Werk layoutet und gedruckt hat. Roswitha Kexel

Es ist ein Buch, das ins besetzte Frankreich führt, nach Chabannes. Dort hielten verfolgte jüdische Kinder ihr Leben fest. Die Meisenheimer Professorin Jutta Ströter-Bender hat dieses Journal herausgegeben, das nun auch in deutscher Sprache vorliegt.

Mit dem einzigartigen Buch „Journal de Chabannes – Frankreich 1942“ über Kinder auf der Flucht ist der Meisenheimer Professorin Jutta Ströter-Bender zusammen mit dem Träger- und Förderverein Synagoge ein großartiger Coup gelungen. Darüber war man sich bei der Vorstellung des Werkes im Haus der Begegnung einig.







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