Trotz Regenschauern blieb der Jahrmarkt in Bad Kreuznach gut besucht und entspannt. Veranstalter loben Sicherheit, Schausteller fordern mehr Flexibilität – eine Entscheidung sorgt dennoch für Gesprächsstoff.
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Sowohl der zuständige Beigeordnete und Jahrmarktsbürgermeister Mirko Helmut Kohl als auch der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach, Ralf Leonhard, zogen ein positives Fazit des diesjährigen Jahrmarktes mit geschätzt 200.000 Besuchern.Aus Sicht des Vorsitzenden des Schaustellerverbandes war selbst der zeitweise verregnete Dienstag kein Schlag ins Kontor seiner Kollegen.