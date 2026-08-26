Gute Zahlen trotz Regen
Jahrmarkt 2026: Besucherzahl auf 200.000 geschätzt
Besucher genießen eine Fahrt auf dem leuchtenden Wellenflug beim Jahrmarkt 2026 in Bad Kreuznach – der in diesem Jahr wieder bes
Besucher genießen eine Fahrt auf dem leuchtenden Wellenflug beim Jahrmarkt 2026 in Bad Kreuznach – der in diesem Jahr wieder bestens ankam.
Charlotte Eberwien

Trotz Regenschauern blieb der Jahrmarkt in Bad Kreuznach gut besucht und entspannt. Veranstalter loben Sicherheit, Schausteller fordern mehr Flexibilität – eine Entscheidung sorgt dennoch für Gesprächsstoff.

Lesezeit 3 Minuten
Sowohl der zuständige Beigeordnete und Jahrmarktsbürgermeister Mirko Helmut Kohl als auch der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Bad Kreuznach, Ralf Leonhard, zogen ein positives Fazit des diesjährigen Jahrmarktes mit geschätzt 200.000 Besuchern.Aus Sicht des Vorsitzenden des Schaustellerverbandes war selbst der zeitweise verregnete Dienstag kein Schlag ins Kontor seiner Kollegen.
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