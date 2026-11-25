Geburtstag in Hackenheim Jaguar-Fan und Eintracht-Torjäger Toni Gräff wird 70 Robert Neuber 25.11.2026, 17:00 Uhr

i Das seltene Jaguar XJ Coupé aus dem Jahre 1974 hat Toni Gräff in seinem Garten stehen. Very british, indeed ... Ilona Reintsch

Früher schoss er die Tore für die Kreuznacher Eintracht, und es entwickelte sich eine Passion für die britische Automarke Jaguar. Zu seinem 70. Geburtstag, den er am 28. November feiert, wünscht sich Toni Gräff vor allem Gesundheit.

Toni Gräff wird 70, und ja, der frühere Eintracht-Torjäger muss es eingestehen: Das Knie macht ihm zu schaffen, man wird halt älter ... Vor ein paar Jahren hatte er noch die legendäre Moderatorin Stephanie Tücking per wuchtigen Elfmeter „abgeschossen“, als sie einen Film über diesen seltsamen Kerl aus Hackenheim drehen wollte und zum Gag den Torwart mimte.







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