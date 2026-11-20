Rüde hat offenbar Begleitung Ist im Kreis Kusel ein Wolfspärchen unterwegs? Andrea Brand 20.11.2026, 13:00 Uhr

i Dieses Bild zeigt die abwandernde Fähe im Kreis Birkenfeld – aufgenommen mit einer Wildkamera. Andrea Brand

Im Kreis Kusel rühren sich die Wölfe: Ein ortsfester Rüde trifft offenbar auf eine junge Zuwanderin aus dem Hochwald – Beobachtungen deuten auf Paarbildung. Zugleich wurden Schafe nur wenige Meter neben einem Kindergarten gerissen.

Viele Menschen in der Region dachten bereits, der Wolf sei weitergezogen. Doch die neuesten Daten des Monitorings belegen das Gegenteil. Der bekannte Rüde GW4433m ist nach wie vor im Nordpfälzer Bergland aktiv. Vor wenigen Wochen wurde das residente Einzeltier bei Herren-Sulzbach durch eine genetische Probe an einem gerissenen Schaf eindeutig identifiziert.







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