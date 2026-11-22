Der Kalender führt die wichtigsten jüdischen, muslimischen und christlichen Feste auf. Nicht nur das Datum der Feste kann in dem Kalender nachgeschaut werden – auch die Inhalte und Hintergründe der Feste werden erläutert.
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Für das kommende Jahr haben die jüdische, die Ditib-Gemeinde und die evangelische und katholische Gemeinde einen interreligiösen Kalender aufgelegt. Das Besondere an diesem Kalender liegt in der Tatsache, dass er die wichtigsten jüdischen, muslimischen und christlichen Feste aufführt.