Zusammenarbeit der Gemeinden Interreligiöser Kalender für Bad Kreuznach zeigt Feste Josef Nürnberg 22.11.2026, 12:00 Uhr

i Alexander Zakharenko (links), Kantor der Jüdischen Gemeinde Bad Kreuznach, Cihan Sen von der Bad Kreuznacher Ditib-Gemeinde, Pfarrerin Katy Christmann von der Matthäusgemeinde und Bernhard Dax von der katholischen Kirche stellten den Interreligiösen Kalender 2027 im Gemeinderaum der Matthäuskirchengemeinde vor. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Der Kalender führt die wichtigsten jüdischen, muslimischen und christlichen Feste auf. Nicht nur das Datum der Feste kann in dem Kalender nachgeschaut werden – auch die Inhalte und Hintergründe der Feste werden erläutert.

Für das kommende Jahr haben die jüdische, die Ditib-Gemeinde und die evangelische und katholische Gemeinde einen interreligiösen Kalender aufgelegt. Das Besondere an diesem Kalender liegt in der Tatsache, dass er die wichtigsten jüdischen, muslimischen und christlichen Feste aufführt.







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