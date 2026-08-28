Inklusive Freizeit Lauterecken Inge Lütz appelliert: Pfarrei soll Beschluss überdenken Andrea Brand 28.08.2026, 07:00 Uhr

i Wie geht es mit der inklusiven Ferienfreizeit der katholischen Kirche in Lauterecken weiter? Die Zukunft des Projektes ist ungewiss. Inge Lütz

Wie geht es mit der inklusiven Ferienfreizeit der katholischen Kirche Lauterecken weiter? Künftig soll es im Jahr nur noch eine Freizeit geben, dabei ist die Nachfrage viel höher. Organisatorin Inge Lütz appelliert, den Beschluss zu überdenken.

Die Zukunft der inklusiven Ferienfreizeiten der katholischen Kirche in Lauterecken ist ungewiss. Seit mehr als 20 Jahren organisiert Inge Lütz das mehrfach ausgezeichnete Projekt, das fast vollständig vom Ehrenamt getragen wird und ohne das viele Angebote gar nicht möglich wären.







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