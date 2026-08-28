Wie geht es mit der inklusiven Ferienfreizeit der katholischen Kirche Lauterecken weiter? Künftig soll es im Jahr nur noch eine Freizeit geben, dabei ist die Nachfrage viel höher. Organisatorin Inge Lütz appelliert, den Beschluss zu überdenken.
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Die Zukunft der inklusiven Ferienfreizeiten der katholischen Kirche in Lauterecken ist ungewiss. Seit mehr als 20 Jahren organisiert Inge Lütz das mehrfach ausgezeichnete Projekt, das fast vollständig vom Ehrenamt getragen wird und ohne das viele Angebote gar nicht möglich wären.