Inklusive Freizeit Lauterecken
Inge Lütz appelliert: Pfarrei soll Beschluss überdenken
Wie geht es mit der inklusiven Ferienfreizeit der katholischen Kirche in Lauterecken weiter? Die Zukunft des Projektes ist ungew
Wie geht es mit der inklusiven Ferienfreizeit der katholischen Kirche in Lauterecken weiter? Die Zukunft des Projektes ist ungewiss.
Inge Lütz

Wie geht es mit der inklusiven Ferienfreizeit der katholischen Kirche Lauterecken weiter? Künftig soll es im Jahr nur noch eine Freizeit geben, dabei ist die Nachfrage viel höher. Organisatorin Inge Lütz appelliert, den Beschluss zu überdenken.

Lesezeit 1 Minute
Die Zukunft der inklusiven Ferienfreizeiten der katholischen Kirche in Lauterecken ist ungewiss. Seit mehr als 20 Jahren organisiert Inge Lütz das mehrfach ausgezeichnete Projekt, das fast vollständig vom Ehrenamt getragen wird und ohne das viele Angebote gar nicht möglich wären.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren