„Liebe für alle, Hass für keinen“ steht auf einem Banner am Eingang der Ahmadiyya-Gemeinde in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach. Der in Münster geborene Hamza Naseer ist Imam der Gemeinde, die sich in die Gesellschaft einbringen will.
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Seit diesem Jahr ist Hamza Naseer Iman der Ahmadiyya-Gemeinde in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach. Naseer ist als gebürtiger Münsteraner bekennender Westfale, durchlief die theologische Ausbildung an der Schule seiner Glaubensgemeinschaft, der Jamia Ahmadiyya Deutschland im hessischen Riedstadt.