Ahmadiyya-Gemeinde Kreuznach
Imam Naseer: Wollen uns in Gesellschaft einbringen
Seit diesem Jahr ist Hamza Naseer Imam Ahmadiyya-Gemeinde Bad Kreuznach, der überzeugt ist, dass der Islam und das Grundgesetz
Seit diesem Jahr ist Hamza Naseer Imam Ahmadiyya-Gemeinde Bad Kreuznach, der überzeugt ist, dass der Islam und das Grundgesetz auf ähnlichen Werten fußen.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

„Liebe für alle, Hass für keinen“ steht auf einem Banner am Eingang der Ahmadiyya-Gemeinde in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach. Der in Münster geborene Hamza Naseer ist Imam der Gemeinde, die sich in die Gesellschaft einbringen will. 

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Seit diesem Jahr ist Hamza Naseer Iman der Ahmadiyya-Gemeinde in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach. Naseer ist als gebürtiger Münsteraner bekennender Westfale, durchlief die theologische Ausbildung an der Schule seiner Glaubensgemeinschaft, der Jamia Ahmadiyya Deutschland im hessischen Riedstadt.
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