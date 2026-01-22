Kandidaten im Kreis Kreuznach Hoffnungsträger und Listenfüller der Landtagswahl Rainer Gräff 22.01.2026, 13:00 Uhr

i Am 22. März kommt es darauf an: Gesucht werden die Abgeordneten des 19. rheinland-pfälzischen Landtags. Hauke-Christian Dittrich/dpa. picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wer schafft es in den nächsten rheinland-pfälzischen Landtag? Gibt es Überraschungen? Die Parteien haben ihre Bewerber genannt und ihre Listen eingereicht. Am Ende hat der Wähler das Wort.

Auf den ersten Blick verwirrend: Wenn die Wähler am 22. März ihre Stimmen für den neuen Landtag abgeben, geht es recht kleinteilig zu: Es gibt im Landkreis Bad Kreuznach zwei Wahlkreise. Der Wahlkreis 17 namens „Kreuznach“ umfasst die große kreisangehörige Stadt Bad Kreuznach, die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach und die VG Langenlonsheim-Stromberg.







