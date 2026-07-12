Gutes Werk in Waldalgesheim Hexen mit Herz sammeln Rekordspende für gute Zwecke Dieter Ackermann 12.07.2026, 09:00 Uhr

i Michaela Wald (4.von links), übergab im Kreis ihrer Mitstreiter, Benedikt Seemann (links), zwei Seniorinnen (sitzend) und Helmut Schmitt (rechts), die Bänke an Rolf-Josef Thelen (4.von rechts). Dieter Ackermann

Mit Humor und Einsatz sammelten die „Weilerer Hexen mit Herz“ eine Rekordspende – und verwandeln das Geld in unerwartete Hilfe vor Ort. Wie genau die Aktion wirkt, erfahren Sie hier.

Mit dem Rekord-Spendenergebnis in Höhe von 19.999 Euro krönte der Fastnachtsverein „Weilerer Hexen mit Herz“ sein 33-jähriges Bestehen in der Saison 2025. Von dem Geld profitierte auch der Waldalgesheimer Seniorenpark Carpe Diem, der 3333 Euro zur Anschaffung spezieller Ruhebänke für Senioren erhielt.







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