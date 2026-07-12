Gutes Werk in Waldalgesheim
Hexen mit Herz sammeln Rekordspende für gute Zwecke
Michaela Wald (4.von links), übergab im Kreis ihrer Mitstreiter, Benedikt Seemann (links), zwei Seniorinnen (sitzend) und Helmut
Michaela Wald (4.von links), übergab im Kreis ihrer Mitstreiter, Benedikt Seemann (links), zwei Seniorinnen (sitzend) und Helmut Schmitt (rechts), die Bänke an Rolf-Josef Thelen (4.von rechts).
Dieter Ackermann

Mit Humor und Einsatz sammelten die „Weilerer Hexen mit Herz“ eine Rekordspende – und verwandeln das Geld in unerwartete Hilfe vor Ort. Wie genau die Aktion wirkt, erfahren Sie hier.

Lesezeit 1 Minute
Mit dem Rekord-Spendenergebnis in Höhe von 19.999 Euro krönte der Fastnachtsverein „Weilerer Hexen mit Herz“ sein 33-jähriges Bestehen in der Saison 2025. Von dem Geld profitierte auch der Waldalgesheimer Seniorenpark Carpe Diem, der 3333 Euro zur Anschaffung spezieller Ruhebänke für Senioren erhielt.
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