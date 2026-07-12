Mit Humor und Einsatz sammelten die „Weilerer Hexen mit Herz“ eine Rekordspende – und verwandeln das Geld in unerwartete Hilfe vor Ort. Wie genau die Aktion wirkt, erfahren Sie hier.
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Mit dem Rekord-Spendenergebnis in Höhe von 19.999 Euro krönte der Fastnachtsverein „Weilerer Hexen mit Herz“ sein 33-jähriges Bestehen in der Saison 2025. Von dem Geld profitierte auch der Waldalgesheimer Seniorenpark Carpe Diem, der 3333 Euro zur Anschaffung spezieller Ruhebänke für Senioren erhielt.