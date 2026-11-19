Harte Radelrampen der Nahe Heftig rauf zum Heddarter Hothouse Robert Neuber 19.11.2026, 14:00 Uhr

i Der eine oder andere Bulle schaut interessiert, wenn Radler vorbeischnaufen. Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“-Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute brennt die Lunge hinauf zum „Heddarter Hothouse“. Viel Spaß beim Nachradeln!

Nichts ahnend biegt man in Odernheim von der abknickenden Hauptstraße in die „Maxdorf“-Straße ab. Es geht zunächst gut einen Kilometer durch eine Wohnlage, ziemlich unspektakulär. Gefordert wird man hier als Pedaleur keineswegs. Doch bevor der masochistische Pedaleur nun grummelt, dass es endlich mal wehtun könnte, beginnt der Tanz.







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