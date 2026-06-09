Das Guldentaler Street-Wine-Festival begeistert mit einem neuen Konzept, das Tradition und Moderne vereint. 16 Weingüter, Musik und gesellige Atmosphäre – ein Event, das nach Wiederholung ruft.
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Auch nach einer Woche sind die Ausrichter des ersten Guldentaler Street-Wine-Festivals vom großen Erfolg total begeistert. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Mitinitiator Konstantin Gänz, er und seine Berufskolleginnen und -kollegen seien mehr als zufrieden über den Ablauf und den guten Zuspruch.