Alte Tradition neu verpackt Guldentaler Street-Wine-Festival feiert großen Erfolg Dieter Ackermann 09.06.2026, 13:00 Uhr

i Beim Guldentaler Street-Wine-Festival den Rebensaft genießen, mit Freunden zu verweilen oder einfach nur abzutanzen, das kam bei den Besuchern an. Dieter Ackermann

Das Guldentaler Street-Wine-Festival begeistert mit einem neuen Konzept, das Tradition und Moderne vereint. 16 Weingüter, Musik und gesellige Atmosphäre – ein Event, das nach Wiederholung ruft.

Auch nach einer Woche sind die Ausrichter des ersten Guldentaler Street-Wine-Festivals vom großen Erfolg total begeistert. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Mitinitiator Konstantin Gänz, er und seine Berufskolleginnen und -kollegen seien mehr als zufrieden über den Ablauf und den guten Zuspruch.







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