Bis zu 250 Einsatzkräfte waren zeitweise in Sprendlingen vor Ort. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat am Montagmorgen Entwarnung gegeben: Die Flammen sind gelöscht.
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Schwarzer Rauch stieg am Sonntagnachmittag aus einem Industriegebiet in der Gau-Bickelheimer Straße in Sprendlingen in den Himmel. Dieser war auch im Kreis Bad Kreuznach zu sehen. Wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilt, brannten seit 16 Uhr mehrere Gebäude auf dem Gelände eines Betriebs, der Kunststoff verarbeitet, lichterloh.