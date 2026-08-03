Ursache bisher unbekannt Großbrand in Sprendlingen ist gelöscht Lena Reuther 03.08.2026, 12:04 Uhr

i Eine schwarze Rauschsäule stieg am Sonntag in Sprendlingen gen Himmel. Christian Schulz. Hosser

Bis zu 250 Einsatzkräfte waren zeitweise in Sprendlingen vor Ort. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat am Montagmorgen Entwarnung gegeben: Die Flammen sind gelöscht.

Schwarzer Rauch stieg am Sonntagnachmittag aus einem Industriegebiet in der Gau-Bickelheimer Straße in Sprendlingen in den Himmel. Dieser war auch im Kreis Bad Kreuznach zu sehen. Wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilt, brannten seit 16 Uhr mehrere Gebäude auf dem Gelände eines Betriebs, der Kunststoff verarbeitet, lichterloh.







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