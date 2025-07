Das geplante Feuerwerk zum Abschluss des Lauterecker Heimatfestes, das vom 8. bis 11. August in der Veldenzstadt gefeiert wird, ist infrage gestellt. Denn das Ordnungsamt in der VG-Verwaltung Lauterecken-Wolfstein hat mit Blick auf die Brandgefahr und mehrere bereits erfolgte Brände in der Region am 18. Juli eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach offenes Feuer im Wald, auf öffentlichen Flächen, privaten Gärten und Landwirtschaftsflächen sowie auch Feuerwerk verboten ist. Diese Verfügung endet am 13. August – sofern sie nicht noch einmal verlängert wird.

VG-Bürgermeister Andreas Müller sprach dieses Thema unter dem Punkt Verschiedenes in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Sitzungssaal der VG am Standort Wolfstein an. Er richtet einen Appell an die Veranstalter von Festen, auf Feuerwerk zu verzichten und stattdessen über Alternativen wie eine Lasershow oder andere Attraktionen nachzudenken. Denn Pyrotechnik könne bei großer Trockenheit für Mensch und Tier und Natur gefährlich werden. „Das kostet eine Menge Geld, von der Umweltverschmutzung einmal ganz abgesehen“, so Bürgermeister Müller. Seine Bitte an die Bevölkerung, man sollte generell überlegen, ob es sinnvoll, klug und noch zeitgemäß ist, Feuerwerke zu zünden.

Lautereckens Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis wies hingegen darauf hin, dass die Stadt immer sehr verantwortungsvoll mit Feuerwerk umgehe, außerdem habe es in den vergangenen Tagen viel geregnet und weitere Niederschläge seien angekündigt, sodass Mensch, Tier und Wald geschützt seien. Sie gab zu bedenken, dass die Allgemeinverfügung bis 13. August läuft. Nur zwei Tage vorher, am 11. August, soll das Feuerwerk als Attraktion das Heimatfest beschließen. Sie bat: „Lasst uns bitte noch mal drüber reden.“

„Meine Meinung wird sich dadurch nicht ändern. Ich halte es für unverantwortlich, wenn es nicht vorher geregnet hat“, unterstrich VG-Bürgermeister Andreas Müller. Er gab zu bedenken, dass er in der Verantwortung stehe, willigte jedoch ein, die Wetterentwicklungen weiter zu verfolgen, sich vorab mit der Wehrleitung zu besprechen und dann kurzfristig zu entscheiden, ob das Feuerwerk gezündet werden kann.

Die unterschiedlichen und verkürzten Öffnungszeiten der beiden Schwimmbäder in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein stehen zuweilen in der Kritik von Badegästen. Laut Homepage der VG Lauterecken-Wolfstein ist das Freibad Königsberg in Wolfstein Montag und Mittwoch, 11.30 bis 20.30 Uhr, sowie von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Dienstags ist das Bad geschlossen. Das Rüllbergbad auf Homberger Gemarkung ist montags geschlossen. Dienstag und Mittwoch gelten Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag ist das Rüllbergbad von 11.30 bis 20.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

i Picobello glänzt die Breitwasserrutsche in der Sonne nach der Pflege, während die Sprudel im Rüllbergbad auf Homberger Gemarkung munter sprudeln. Das Bild ist kurz vor der Eröffnung entstanden. Roswitha Kexel

Das ist einigen Badbesuchern zu wenig, sie möchten gern auch zu anderen Zeiten schwimmen und und sich abkühlen können. Die Öffnungszeiten seien so gestaltet, dass man für beide Bäder Personal stellen könne, was beim aktuellen Fachkräftemangel nicht einfach sei, argumentierte VG-Chef Andreas Müller. Er gab zu bedenken: „Wir müssen das Personal sinnvoll einsetzen, die Leute brauchen auch mal frei.“ Er schlug vor, dass sich einige als Hilfsbademeister verdingen könnten, statt nur zu kritisieren, was „nicht gerade konstruktiv“ sei. Müller lobte: „Ich bin froh, dass wir zwei super gepflegte Bäder haben, die toll da liegen.“ Dieser Zustand rechtfertige die kürzeren Öffnungszeiten, findet er.