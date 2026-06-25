Auch Tinder spielt eine Rolle
Gewobau gegen Seeger: Noch immer fehlen Unterlagen
Inzwischen trifft man sich vor Gericht wieder. Das Foto stammt aus dem Januar 2024 und zeigt Oberbürgermeister Emanuel Letz (von
Inzwischen trifft man sich vor Gericht wieder. Das Foto stammt aus dem Januar 2024 und zeigt Oberbürgermeister Emanuel Letz (von links), Gewobau-Chef Karl-Heinz Seeger und Aufsichtsratschef Manfred Rapp.
Norbert Krupp

Eine Million Euro forderte die Gewobau von ihrem Ex-Chef – doch das Gericht fordert klare Beweise. Warum es für die Gewobau und die Stadt Bad Kreuznach schwierig werden könnte, erfahren Sie hier.

Lesezeit 3 Minuten
Im Verfahren der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau gegen ihren Ex-Geschäftsführer Karl-Heinz Seeger geht es nur schleppend voran. Und das liegt vor allem daran, dass auch nach mehr als zwei Jahren nach der dreifachen Kündigung Seegers (eine davon fristlos) und rund einem halben Jahr, nachdem Klage eingereicht worden ist, immer noch von beiden Seiten wichtige Unterlagen fehlen.

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