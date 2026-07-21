Besuchsdienst in Meisenheim Gesundheitszentrum nimmt Abschied von Gisela Bernspitz Roswitha Kexel 21.07.2026, 09:00 Uhr

i Sie verabschiedeten Gisela Bernspitz (vorne, 2. von links) nach 34 Jahren: Sonja Gerards, Renate Rings, Elke Schmidt und Susann Lütteke. Hinten (von links): Pflegedirektorin Susanne Kuczkowski, Norbert Graf, Eveline Klein-Rödder, Marina Bonnenberg, Christa Herzog, Marlies Leyendecker, Jasmin Petry (Bereichsleitung) und der Hygienebeauftragte Manuel Becker. Roswitha Kexel

Nach 34 Jahren in unermüdlichem Einsatz für die Mitmenschen und Patienten im Gesundheitszentrum Glantal wurde Gisela Bernspitz nun in den Ruhestand verabschiedet.

Große Ehre für Gisela Bernspitz: Sie wurde vom Besuchsdienst im Gesundheitszentrum Glantal (GZG) und Pflegedirektorin Susanne Kuczkowski im Namen des Direktoriums verabschiedet. Die 84-Jährige hatte im Mai 1992 mit der Seelsorgerin Susann Lütteke diesen ehrenamtlichen Dienst am Patienten ins Leben gerufen und ihn drei Jahrzehnte geleitet.







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