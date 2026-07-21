Nach 34 Jahren in unermüdlichem Einsatz für die Mitmenschen und Patienten im Gesundheitszentrum Glantal wurde Gisela Bernspitz nun in den Ruhestand verabschiedet.
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Große Ehre für Gisela Bernspitz: Sie wurde vom Besuchsdienst im Gesundheitszentrum Glantal (GZG) und Pflegedirektorin Susanne Kuczkowski im Namen des Direktoriums verabschiedet. Die 84-Jährige hatte im Mai 1992 mit der Seelsorgerin Susann Lütteke diesen ehrenamtlichen Dienst am Patienten ins Leben gerufen und ihn drei Jahrzehnte geleitet.