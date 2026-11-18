Die frisch sanierten Klassenräume der Ellerbachschule im zweiten Obergeschoss bleiben weiter geschlossen: Dort wurden Schadstoffe festgestellt. Zurzeit laufen Messungen, um die Quelle der Emissionen zu finden.
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In den sechs gesperrten Klassenzimmern der Ellerbachschule finden seit Anfang dieser Woche weitere Messungen statt. Die Schüler dürfen dort derzeit nicht mehr unterrichtet werden. Wie die Kreisverwaltung vergangene Woche mitgeteilt hatte, sind die Klassenräume im zweiten Obergeschoss Anfang des Jahres frisch renoviert in Betrieb genommen worden.