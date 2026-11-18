Ellerbachschule im Blickpunkt Gesperrte Klassenräume: Schadstoffe geben Rätsel auf Cordula Kabasch 18.11.2026, 16:00 Uhr

i In sechs frisch sanierten Klassenräumen der Ellerbachschule in Bad Kreuznach findet zurzeit kein Unterricht statt. Es wurden erhöhte Schadstoffwerte festgestellt. Diese Woche finden weitere Messungen statt. Die Ursache ist noch unklar. Josef Nürnberg

Die frisch sanierten Klassenräume der Ellerbachschule im zweiten Obergeschoss bleiben weiter geschlossen: Dort wurden Schadstoffe festgestellt. Zurzeit laufen Messungen, um die Quelle der Emissionen zu finden.

In den sechs gesperrten Klassenzimmern der Ellerbachschule finden seit Anfang dieser Woche weitere Messungen statt. Die Schüler dürfen dort derzeit nicht mehr unterrichtet werden. Wie die Kreisverwaltung vergangene Woche mitgeteilt hatte, sind die Klassenräume im zweiten Obergeschoss Anfang des Jahres frisch renoviert in Betrieb genommen worden.







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