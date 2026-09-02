Kirchenmusik in Bad Sobernheim Gerd-Peter Münden kommt als neuer Kantor an die Nahe 02.09.2026, 06:00 Uhr

i Gerd-Peter Münden ist der neue Kantor für die Paul-Schneider-Gemeinde in Bad Sobernheim sowie der Johanniter-Gemeinde in Meisenheim. Marion Unger

Die evangelische Paul-Schneider-Gemeinde in Bad Sobernheim sowie Johanniter-Gemeinde in Meisenheim haben einen neuen Kantor. Beide Kirchengemeinden „teilen“ sich dabei den Kirchenmusiker, der von Dieter Wellmann in Bad Kreuznach war.

Gerd-Peter Münden ist neuer Kantor der evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde sowie der Johanniter-Gemeinde Meisenheim. Beide Kirchengemeinden „teilen“ sich den Kirchenmusiker, der nach ihren Wünschen wesentlich zum Gemeindeaufbau beitragen soll.„Mit Musik lässt sich christlicher Glaube sehr gut transportieren.







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