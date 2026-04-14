Haushaltssperre droht im Mai Geld fehlt: Muss Bad Kreuznach im Sommer wieder sparen? Marian Ristow 14.04.2026, 16:30 Uhr

i Das Bad Kreuznacher Rathaus ist der Sitz der Stadtverwaltung. Dass Geld dort ist knapp und auch im Jahr 2026 könnte es wieder eine Haushaltssperre geben. Marian Ristow

Bad Kreuznach hat ein Problem, ein bekanntes Problem: Die Gewerbesteuereinnahmen sind eingebrochen, und Kämmerer Thomas Blechschmidt warnt vorsorglich vor einer erneuten Haushaltssperre.

Die Gewerbesteuerprognose lässt dieser Tage nichts Gutes für Bad Kreuznach erahnen: Mit Datum 1. April beläuft sich die Einnahmeberechnung der Kämmerei basierend auf dem Anordnungssoll auf rund 24,65 Millionen Euro und damit um mehr als 5 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz von 30 Millionen Euro.







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