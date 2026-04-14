Bad Kreuznach hat ein Problem, ein bekanntes Problem: Die Gewerbesteuereinnahmen sind eingebrochen, und Kämmerer Thomas Blechschmidt warnt vorsorglich vor einer erneuten Haushaltssperre.
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Die Gewerbesteuerprognose lässt dieser Tage nichts Gutes für Bad Kreuznach erahnen: Mit Datum 1. April beläuft sich die Einnahmeberechnung der Kämmerei basierend auf dem Anordnungssoll auf rund 24,65 Millionen Euro und damit um mehr als 5 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz von 30 Millionen Euro.