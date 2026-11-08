Wegen Kindesentzug vor Gericht Geiselnehmer aus Bad Kreuznach bereut seine Tat Christine Jäckel 08.11.2026, 12:00 Uhr

i Sein Geständnis legte der Mann aus Bad Kreuznach vor dem dortigen Landgericht ab. Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Der 45-Jährige, der als Helfer in einem Kfz-Aufbereitungsbetrieb arbeitet, entschuldigte sich zudem bei seiner Ehefrau, von der er inzwischen geschieden ist, bei seiner 20-jährigen Tochter und dem neun Jahre alten Sohn für sein Handeln.

„Es war dumm von mir, ein großer Fehler, ich bereue es sehr, ich liebe meine Kinder und wollte ihnen nicht wehtun.“ Mit diesen Worten legte der wegen Kindesentzug und Geiselnahme angeklagte syrisch-deutsche Mann aus Bad Kreuznach am zweiten Prozesstag ein Geständnis in dem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach ab.







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