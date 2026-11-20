Karrierewechsel bei der Straßenmeisterei: Nach 13 Jahren zieht Karsten Becker in den Hunsrück. Sein Stellvertreter Robert Zimmermann rückt nach – und übernimmt eine Führungsrolle mit großer Verantwortung fürs regionale Straßennetz.
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Nach 13 Jahren verabschiedet sich Karsten Becker von der Straßenmeisterei Kirn und übernimmt eine neue Führungsaufgabe im Hunsrück. Künftig ist er für die Standorte Simmern und Kirchberg zuständig. Sein bisheriger Stellvertreter Robert Zimmermann rückt an die Spitze der Straßenmeistereien Kirn und Birkenfeld.