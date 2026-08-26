Rat in Schweppenhausen tagt Friedhof gehört als Begegnungsstätte in den Ort Dieter Ackermann 26.08.2026, 13:00 Uhr

i Nicht nur Ortsbürgermeisterin Anke Denker ist froh darüber, dass die Um- und Neugestaltung des Friedhofs weiter vorankommt. Der Entwurf sieht Kosten in Höhe von 160.000 Euro vor. Dieter Ackermann

Nicht ganz billig wird es, den Schweppenhausener Friedhof neu zu gestalten. Der Planer stellte dem Gemeinderat nun drei Varianten für den mittleren Friedhofsteil und eine große Urnenfläche vor. Die Kosten werden auf rund 160.000 Euro geschätzt.

Die Umgestaltung des Gemeindefriedhofs geht in die nächste Phase. In der Sitzung des Gemeinderates stellte Planer Artur Marx vom Büro Franzen aus Gau-Odernheim drei Varianten der Maßnahmen vor, die auf dem mittleren Friedhofsteil vorgesehen sind.







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