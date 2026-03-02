Kundgebung für Demokratie Frenetische Beifallsstürme auf Sobernheimer Markplatz Bernd Hey 02.03.2026, 11:00 Uhr

i Insgesamt waren 18 Rede- und Musikbeiträge bei der Kundgebung "Nahe-Hunsrück wählt Demokratie" auf dem gut gefüllten Marktplatz zu hören. Bernd Hey. Bernd Hey.

Viele Menschen aus und um Sobernheim waren zur Demokratie-Kundgebung auf den Marktplatz gekommen. Sie hörten den Bericht eines AfD-Aussteigers und klatschten all denen Beifall, die vor Rechtsextremismus und Hetze warnten und ein AfD-Verbot forderten.

Vier Stunden lang wurde der felkestädtische Marktplatz am Samstag mit acht Infoständen und 18 Beiträgen zu einer groß angelegten Kundgebung für Menschenwürde und eine offene, tolerante Gesellschaft in einer Demokratie, die diesen Namen verdient.







