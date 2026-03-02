Kundgebung für Demokratie
Frenetische Beifallsstürme auf Sobernheimer Markplatz
Insgesamt waren 18 Rede- und Musikbeiträge bei der Kundgebung "Nahe-Hunsrück wählt Demokratie" auf dem gut gefüllten Marktplatz
Insgesamt waren 18 Rede- und Musikbeiträge bei der Kundgebung "Nahe-Hunsrück wählt Demokratie" auf dem gut gefüllten Marktplatz zu hören.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Viele Menschen aus und um Sobernheim waren zur Demokratie-Kundgebung auf den Marktplatz gekommen. Sie hörten den Bericht eines AfD-Aussteigers und klatschten all denen Beifall, die vor Rechtsextremismus und Hetze warnten und ein AfD-Verbot forderten.

Lesezeit 1 Minute
Vier Stunden lang wurde der felkestädtische Marktplatz am Samstag mit acht Infoständen und 18 Beiträgen zu einer groß angelegten Kundgebung für Menschenwürde und eine offene, tolerante Gesellschaft in einer Demokratie, die diesen Namen verdient.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren