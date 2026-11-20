Das Naheland-Jahrbuch 2027 widmet sich der Freundschaft und wurde in Neu‑Bamberg vorgestellt. Auf mehr als 200 Seiten erzählen persönliche, überraschende Geschichten vom Uhrturm bis ins Jahr 1943.
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Das neue Naheland-Jahrbuch 2027 ist nun im Amtsstall im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Anwesenheit zahlreicher Autoren, Landrätin Bettina Dickes und des Redaktionsteams um Christa Schneider vorgestellt worden. Rechtzeitig vor Weihnachten und möglicherweise als kleines Weihnachtsgeschenk ist das mehr als 200 Seiten starke Heft nun in allen Buchhandlungen in Bad Kreuznach zum Preis von 14 Euro erhältlich.