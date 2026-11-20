Ein gutes Weihnachtsgeschenk Fokus des Naheland-Jahrbuchs liegt auf Freundschaft Josef Nürnberg 20.11.2026, 11:00 Uhr

i Gemeinsam mit den Autoren, Landrätin Bettina Dickes und dem Autorenteam wurde Mittwoch das neue Naheland-Jahrbuch 2027 im Amtsstall von Neu-Bamberg vorgestellt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das Naheland-Jahrbuch 2027 widmet sich der Freundschaft und wurde in Neu‑Bamberg vorgestellt. Auf mehr als 200 Seiten erzählen persönliche, überraschende Geschichten vom Uhrturm bis ins Jahr 1943.

Das neue Naheland-Jahrbuch 2027 ist nun im Amtsstall im Rahmen einer kleinen Feierstunde in Anwesenheit zahlreicher Autoren, Landrätin Bettina Dickes und des Redaktionsteams um Christa Schneider vorgestellt worden. Rechtzeitig vor Weihnachten und möglicherweise als kleines Weihnachtsgeschenk ist das mehr als 200 Seiten starke Heft nun in allen Buchhandlungen in Bad Kreuznach zum Preis von 14 Euro erhältlich.







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