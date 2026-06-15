Flammen rechtzeitig gestoppt
Feuerwehr verhindert Gebäudebrand in Guldental
Einsatzkräfte der Feuerwehren Guldental und Windesheim löschten den brennenden Pkw in Guldental und verhinderten die Ausbreitung
Einsatzkräfte der Feuerwehren Guldental und Windesheim löschten den brennenden Pkw in Guldental und verhinderten die Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus.
Feuerwehr VG Langenlonsheim-Stromberg

Ein brennender Pkw in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus hielt die Feuerwehren Guldental und Windesheim in Atem.

Lesezeit 1 Minute
Am Samstag, 13. Juni, wurden die Feuerwehren Guldental und Windesheim zu einem brennenden Pkw in Guldental alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Motorraum eines Fahrzeugs bereits in Brand. Wegen der unmittelbaren Nähe zu einem angrenzenden Gebäude bestand die Gefahr, dass sich das Feuer ausbreitet, so die Freiwillige Feuerwehr der VG Langenlonsheim-Stromberg in ihrem Bericht.

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