Bei einem nächtlichen Einsatz kämpften Feuerwehr und Landwirte gegen ein loderndes Getreidefeld. Wie sie den Brand eindämmten und warum zusätzliche Tanklöschfahrzeuge nicht gebraucht wurden, lesen Sie hier.

Ein größerer Flächenbrand in der Duchrother Gemarkung zwischen der Pferderanch und dem Dimrother Hof hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als die Feuerwehren aus Duchroth und Hallgarten eintrafen, brannten Teile eines noch nicht abgeernteten Getreidefeldes.

Mit Unterstützung von Landwirten, die mit Wasserfässern und Grubbern anrückten, brachten die Feuerwehren den Brand mit mehreren Rohren zügig unter Kontrolle. Sie konnten die Brandfläche auf rund 5000 Quadratmeter begrenzen. Im Anschluss bewässerten sie die Fläche ausreichend.

Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Obermoschel und Rüdesheim mit Tanklöschfahrzeugen sowie die Waldböckelheimer Wehr mussten nicht mehr eingreifen. Nach einer Stunde beendeten die 45 ausgerückten Kräfte um Einsatzleiter Sören Herrmann aus Duchroth den Einsatz. Bei Flächenbränden ist vor allem im Sommer höchste Vorsicht geboten.