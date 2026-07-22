Sieben Einsätze an einem Tag Feuerwehr kam kaum zu Atem 22.07.2026, 10:14 Uhr

i Einer von insgesamt sieben Einsatzen am Dienstag: Hier mussten die Feuerwehrleute einen Flächenbrand bekämpfen. Wolfgang Closheim/Feuerwehr Langenlonsheim

Sieben Einsätze an einem Tag: Die Wehrleute der VG Langenlonsheim-Stromberg waren am Dienstag von früh bis spät gefordert – von Ölspuren über Brände bis zu einer nächtlichen Suchaktion. Hilfe kam dabei über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg

Innerhalb eines Tages wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg zu sieben Einsätzen alarmiert. Das Einsatzgeschehen begann am Dienstag, 21. Juli, am frühen Morgen und dauerte bis in die Nacht an. Der erste Einsatz wurde um 7.







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