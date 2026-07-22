Sieben Einsätze an einem Tag
Feuerwehr kam kaum zu Atem
Einer von insgesamt sieben Einsatzen am Dienstag: Hier mussten die Feuerwehrleute einen Flächenbrand bekämpfen.
Einer von insgesamt sieben Einsatzen am Dienstag: Hier mussten die Feuerwehrleute einen Flächenbrand bekämpfen.
Wolfgang Closheim/Feuerwehr Langenlonsheim

Sieben Einsätze an einem Tag: Die Wehrleute der VG Langenlonsheim-Stromberg waren am Dienstag von früh bis spät gefordert – von Ölspuren über Brände bis zu einer nächtlichen Suchaktion. Hilfe kam dabei über Gemeinde- und Kreisgrenzen hinweg

Lesezeit 1 Minute
Innerhalb eines Tages wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg zu sieben Einsätzen alarmiert. Das Einsatzgeschehen begann am Dienstag, 21. Juli, am frühen Morgen und dauerte bis in die Nacht an. Der erste Einsatz wurde um 7.
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