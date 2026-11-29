Wirtschaftstag in Ingelheim Felix Neureuther und wie man sich schlau bewegt Rainer Gräff 29.11.2026, 17:00 Uhr

i Die Spitzen der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück mit politischen Ehrengästen des Wirtschaftstags. Rainer Gräff

Die Skisport-Ikone Felix Neureuther war Stargast und Hauptredner beim Wirtschaftstag der Regionalinitiative. Das Thema lautete „Gesunde Region – gesunde Wirtschaft“.

Ohne Gesundheit ist alles nichts – und ohne vernünftiges Wirtschaften auch nicht. Das war eine der Botschaften beim Wirtschaftstag 2026 der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück unter dem Motto „Gesunde Region – gesunde Wirtschaft“. Dazu trafen sich erneut zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Ingelheimer Kultur- und Kongresszentrum kING.







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