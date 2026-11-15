Zoff um Kreuznacher Jugendamt Fahren Elterntaxis künftig kilometerweit zur Kita? Cordula Kabasch 15.11.2026, 11:00 Uhr

i Eltern aus Bad Kreuznach und den Stadtteilen bringen ihre Kinder in der Regel in eine Kita auf Stadtgebiet wie etwa die Ilse-Staab-Kindertagesstätte. Sollte das Jugendamt an den Kreis abgegeben werden, stellt sich die Frage, ob ihnen deutlich weitere Anfahrtswege zugemutet werden können. Das wurde im Jugendhilfeausschuss angesprochen. Cordula Kabasch

Fahren Elterntaxis künftig bis in den letzten Winkel des Kreises? Das Szenario wurde im Jugendhilfeausschuss angesprochen. Hintergrund ist die mögliche Abgabe des Jugendamtes an den Kreis, der der Stadt finanziell weniger helfen will als gefordert.

Zählen bei der Abgabe des Jugendamtes an den Kreis ausschließlich finanzielle Argumente, oder werden auch die Folgen bedacht? Diese Frage stellte sich der Jugendhilfeausschuss. Das Gremium sieht „gewichtige Gründe“ dafür, dass die Stadt Träger bleibt.







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