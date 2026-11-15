Fahren Elterntaxis künftig bis in den letzten Winkel des Kreises? Das Szenario wurde im Jugendhilfeausschuss angesprochen. Hintergrund ist die mögliche Abgabe des Jugendamtes an den Kreis, der der Stadt finanziell weniger helfen will als gefordert.
Lesezeit 4 Minuten
Zählen bei der Abgabe des Jugendamtes an den Kreis ausschließlich finanzielle Argumente, oder werden auch die Folgen bedacht? Diese Frage stellte sich der Jugendhilfeausschuss. Das Gremium sieht „gewichtige Gründe“ dafür, dass die Stadt Träger bleibt.