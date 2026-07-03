Kampfmittel in Bad Münster Fachmann: Unter unseren Füßen tickt unsichtbare Gefahr Andrea Brand 03.07.2026, 10:30 Uhr

i Gewehre, Wurfgranaten, Magazine und Panzerfaustköpfe Kampfmittelortung Welker

Dennis Weber von der Firma Kampfmittelortung Welker weiß: Die Gefahr durch Blindgänger ist nicht gebannt. Die historischen Angriffsserien auf die Eisenbahnknotenpunkte Bad Münster und Ebernburg hätten Spuren hinterlassen.

„Unter unseren Füßen tickt eine unsichtbare Gefahr. Die historischen Angriffsserien auf die Eisenbahnknotenpunkte Bad Münster und Ebernburg haben ihre Spuren hinterlassen. Es wurden längst nicht alle Blindgänger gefunden. Schätzungsweise fielen auf das gesamte Reichsgebiet 1,3 bis 1,4 Millionen Tonnen Bomben.







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