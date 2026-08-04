Der kleinste Kurs der Meisenheimer Pflegeschule: Drei Jahre mit Prüfungen, Nähe und Zusammenhalt. Ein bewegender Schlussakkord über Durchhalten, Verantwortung und die Kraft der Neugier.
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Der kleinste Kurs, den die Pflegeschule Meisenheim seit ihrer Gründung am Donnerstag, 1. August, begleitet hat, feierte am Freitag das bestandene Examen. Thorsten Junkermann, stellvertretender Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR), das Träger der Schule und des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) ist, richtete nach der Begrüßung durch Schulleiterin Ina Fuhrmann das Wort an die Absolventen und ihre Begleiter.