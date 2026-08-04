Meisenheims Prüflinge feiern Examenserfolg für kleinsten Kurs der Pflegeschule Roswitha Kexel 04.08.2026, 13:00 Uhr

i Pflegedirektorin Susanne Kuczkowski (links), Schulleiterin Ina Fuhrmann (3. von links) und weitere Lehrkräfte, externe Dozenten und Personalbereichsleiter Professor Dr. Dr. Hans-Peter Hummel (2. von links), die Praxisanleiterinnen Julia Beer und Liane Reule sowie der stellvertretende Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, Thorsten Junkermann (2. von rechts), gratulierten den examinierten Pflegefachkräften zu ihrem Erfolg. Roswitha Kexel

Der kleinste Kurs der Meisenheimer Pflegeschule: Drei Jahre mit Prüfungen, Nähe und Zusammenhalt. Ein bewegender Schlussakkord über Durchhalten, Verantwortung und die Kraft der Neugier.

Der kleinste Kurs, den die Pflegeschule Meisenheim seit ihrer Gründung am Donnerstag, 1. August, begleitet hat, feierte am Freitag das bestandene Examen. Thorsten Junkermann, stellvertretender Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR), das Träger der Schule und des Gesundheitszentrums Glantal (GZG) ist, richtete nach der Begrüßung durch Schulleiterin Ina Fuhrmann das Wort an die Absolventen und ihre Begleiter.







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